Асадов выразил обеспокоенность непризнанием в Турции азербайджанских дипломов

Премьер-министр Али Асадов выразил обеспокоенность тем, что выпускники некоторых университетов Азербайджана не могут продолжить свое образование в Турции.

Об этом премьер заявил на 12-м заседании Азербайджано-Турецкой совместной межправительственной комиссии в Баку.

Асадов обратил внимание на хорошие традиции, сложившиеся в сфере образования между двумя странами.

"Тысячи граждан Азербайджана и Турции обучаются в высших учебных заведениях друг друга. Однако выпускники некоторых университетов Азербайджана не могут продолжить свое образование в Турции поскольку их дипломы не признаются Советом по высшему образованию страны. Азербайджанская сторона надеется на решение этого вопроса", - подчеркнул премьер.

Источник: Report