Это нововведение в Налоговом кодексе вступит в силу с 1 января

Согласно изменениям, принятым в «Налоговом кодексе» и ожидающим вступления в силу с 1 января 2026 года, лимит регистрации по НДС для безналичной выручки в розничной торговле и сфере обслуживания населения будет увеличен с 200 тысяч манатов до 400 тысяч манатов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: Таким образом, оборот налогоплательщика в розничной торговле и сфере услуг, формирующийся на основе безналичных платежей через POS-терминалы, будет учитываться с применением коэффициента 0,5. Это означает, что с наступающего года планируется вдвое увеличить порог упрощённого налогообложения по обороту. Проще говоря, если в настоящее время предприниматели, чей последовательный 12-месячный оборот превышает 200 тысяч манатов, уплачивают 18% налог на добавленную стоимость (НДС), то с наступающего месяца они будут платить упрощённый налог только при обороте до 400 тысяч манатов. То есть даже если их оборот превышает 200 тысяч манатов, но не достигает 400 тысяч, НДС платить не придётся. Это приведёт к снижению налоговой нагрузки для микропредпринимателей»

В.Байрамов подчеркивает, что упрощённый налог по объекту налогообложения, формирующемуся на основе безналичных платежей через POS-терминалы за оказанные населению услуги, с 1 января 2026 года в течение трёх лет будет исчисляться по ставке 6%: «Таким образом, ставка упрощённого налога будет снижена с 8% до 6%. Безналичные платежи должны осуществляться через POS-терминал, интегрированный в единый операционный контур контрольной кассовой техники. Новые льготы, введённые в розничной торговле и сфере обслуживания населения, позволят предпринимателям снизить расходы. Это, в свою очередь, создаёт экономическую основу для возможного снижения цен. Как именно изменятся цены, будет, разумеется, зависеть от решений самих предпринимателей».