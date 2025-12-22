 Прокурор запросил 18 лет лишения свободы для обвиняемого в терроризме Карена Аванесяна | 1news.az | Новости
Прокурор запросил 18 лет лишения свободы для обвиняемого в терроризме Карена Аванесяна

First News Media17:44 - Сегодня
В Гянджинском суде по тяжким преступлениям в ходе процесса над Кареном Аванесяном, обвиняемым в попытке совершения террористического акта в Ханкенди, государственный обвинитель запросил для подсудимого 18 лет лишения свободы.

Как сообщает Report, судебное заседание проходило под председательством судьи Натига Алиева.

Напомним, уголовное дело возбуждено в Следственном управлении Генеральной прокуратуры по соответствующим статьям УК Азербайджана в связи с терроризмом, совершённым 14 сентября 2025 года в городе Ханкенди с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов с последующим взрывом, а также по факту умышленного покушения на убийство более двух сотрудников полиции в связи с терроризмом и по другим фактам.

В ходе следственных мероприятий установлены обоснованные подозрения в совершении ряда особо тяжких преступлений жителем Ханкенди армянского происхождения Кареном Аванесяном, 1967 года рождения.

В отношении Карена Аванесяна по ходатайству органа предварительного расследования и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда города Ханкенди избрана мера пресечения в виде ареста.

На основании собранных по уголовному делу доказательств Карен Аванесян привлечён в качестве обвиняемого по следующим статьям УК Азербайджана:

- 29, 120.2.3, 29, 120.2.4, 29, 120.2.7, 29, 120.2.11 — покушение на убийство двух и более лиц террористическим способом, представляющим общую опасность, в связи с исполнением служебных обязанностей; покушение на умышленное убийство;

- 214.2.3 — использование огнестрельного оружия или предметов, применяемых как оружие, при совершении терроризма;

- 228.1 — незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих и боеприпасов;

- 315 — сопротивление и применение силы против представителя власти.

