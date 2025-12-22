IDEA организовала массовые акции по посадке деревьев в Барде и Бейлягане - ФОТО

В рамках массовой акции по посадке деревьев «Зеленый марафон», инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой, в Бардинском и Бейляганском районах были организованы очередные мероприятия.

Как сообщили в Общественном объединении IDEA, в Бардинском районе с участием волонтеров было посажено более 600 эльдарских сосен. Также в ходе акции в Бейляганском районе было посажено свыше 2 тыс. кипарисов и сосен.

Отметим, что основная цель «Общереспубликанского марафона по озеленению» («Зеленый марафон»), организованного совместно Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, - увеличение зеленых зон, популяризация традиции посадки деревьев, содействие охране окружающей среды, обогащение биоразнообразия флоры нашей страны и повышение просвещения о защите зеленых насаждений.

В рамках «Зеленого марафона» планируется посадить около 2 млн деревьев по всей стране в течение осеннего сезона 2025 года и весны-2026.