В Масазыре девушку насильно посадили в «Mercedes» и похитили - ВИДЕО

Сегодня в 17:30 в поселке Масазыр Абшеронского районе Абшерон была похищена молодая девушка.

Об этом на «горячую линию» BAKU.WS сообщили свидетели.

Сообщается, что неизвестные лица прибыли на автомобиле марки «Mercedes» по адресу «Qurtuluş 93» и насильно посадили в автомобиль проживающую там молодую девушку. После этого они скрылись с места происшествия. Девушка пыталась позвать на помощь, но это не принесло результатов.

По данному инциденту было направлено обращение в Министерство внутренних дел. В ответ на запрос BAKU.WS пресс-служба МВД сообщила, что проводится расследование. Информация о результатах будет предоставлена позднее.