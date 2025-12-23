Два международных рейса совершили вынужденную посадку в аэропорту Баку

В Международном аэропорту Гейдар Алиев были зафиксированы две вынужденные посадки международных рейсов.

Как сообщает 1news.az, первый инцидент произошел с самолетом авиакомпании Finnair, выполнявшим рейс по маршруту Хельсинки – Пхукет. Экипаж воздушного судна запросил посадку в Баку из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Лайнер Airbus A350 приземлился в 00:54 по местному времени. Пассажиру была оказана неотложная медицинская помощь, после чего его доставили в одну из городских больниц. В 02:59 самолет продолжил полет к пункту назначения.

Второй рейс, выполняемый авиакомпанией Cargolux Airlines по маршруту Чжэнчжоу – Ашхабад, также был вынужден изменить маршрут. Причиной стали сложные метеоусловия в аэропорту прибытия. Грузовой самолет Boeing 747 благополучно совершил посадку в Баку в 08:32.

Отмечается, что все необходимые действия были выполнены оперативно и в полном соответствии с действующими процедурами и международными нормами авиационной безопасности.

Джамиля Суджадинова