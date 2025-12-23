 Памяти Эмина Ибрагимова… | 1news.az | Новости
Памяти Эмина Ибрагимова…

Феликс Вишневецкий10:50 - Сегодня
Памяти Эмина Ибрагимова…

12 ноября 2025 года трагически оборвалась жизнь сооснователя компании Cinex, специального корреспондента телеканала Euronews Эмина Ибрагимова – со дня его смерти прошло 40 дней.

После окончания средней школы № 27 в Баку, Э.Ибрагимов продолжил обучение в Брюсселе, где получил степень бакалавра в области бизнес-администрирования в United Business Institutes. Позднее он получил степень магистра по той же специальности в Brussels Free University, где изучал корпоративные финансы и сформировал всестороннюю профессиональную подготовку, которая во многом определила масштаб его деятельности.

До создания собственного бизнеса Эмин работал в Государственном комитете по ценным бумагам при Президенте Азербайджанской Республики, Международном банке Азербайджана и нефтяной компании BP Azerbaijan. Он был сооснователем компании Best Solutions - оператора мобильной электронной подписи Asan Imza. После успешного управления несколькими компаниями он совместно со своей супругой Марией Ибрагимовой основал кинокомпанию Cinex в 2010 году.

Под его руководством Cinex стал одной из ведущих кинокомпаний страны, специализируясь на создании рекламных роликов, музыкальных клипов, документальных, короткометражных и полнометражных фильмов. Благодаря Эмину компания реализовала ряд международных телевизионных проектов высокого уровня, сотрудничая с такими организациями, как Discovery Channel, NBC, National Geographic и другими. В рамках проекта Baku-2015 Cinex заключил договор с International Sports Broadcasting на создание цикла из десяти короткометражных документальных фильмов и 70-минутного документального фильма «Дорога в Баку», посвящённого истории, культуре и традициям Азербайджана в преддверии Европейских игр 2015 года.

Продюсерским дебютом Эмина в игровом кино стал цикл фильмов по заказу Ичери Шехер при поддержке Nar Mobile. Проект состоял из трёх короткометражных фильмов, ставших первым шагом в карьере молодых режиссёров. Два из них - «Письмо Богу» режиссёра Марии Ибрагимовой и «Рана» режиссёра Теймура Гаджиева - были отобраны более чем на 40 международных кинофестивалей и удостоены ряда наград. Эмин также продюсировал документальный короткометражный фильм Марии Ибрагимовой «Я хочу летать» - историю генерального секретаря Паралимпийского комитета Камала Мамедова, человека в инвалидной коляске, мечтающего полетать на параплане. Совместно с продюсером Александром Роднянским Эмин работал над своим первым полнометражным проектом - фильмом режиссёра Исмаила Сафарали «Дочь рыбака». Последним крупным проектом стал фильм Эльвина Адыгозела «Мой волшебный мир», рассказывающий о судьбах друзей-музыкантов в Сабирабаде.

Эмин Ибрагимов был человеком редкой разносторонности. Обладая сильными деловыми качествами и творческим началом, в последние годы он открыл для себя операторское искусство. Он прошёл курсы Американского общества кинооператоров в Китае и мастер-класс Кристиана Бергера по съемочному освещению Португалии, последовательно развивая новые профессиональные навыки. Его первой операторской работой стал короткометражный фильм Лалы Алиевой-Клычковой «Такая сладкая жизнь», после чего он продолжил работу над полнометражным документальным фильмом Имама Гасанова «Мечтатели», премьера которого недавно состоялась на престижном документальном фестивале Sheffield Doc/Fest в Великобритании.

На протяжении многих лет Cinex являлся официальным представителем телеканала Euronews в Азербайджане и освещал ключевые культурные и музыкальные события страны. Эмин Ибрагимов работал специальным корреспондентом Euronews во время 44-дневной Карабахской войны, находясь в зоне активных боевых действий. Широкий резонанс получил репортаж, снятый у въезда в освобождённое от оккупации село Суговушан, где автомобиль съёмочной группы подвергся ракетному обстрелу со стороны вооружённых сил Армении. По счастливой случайности ракета отклонилась от цели, и съёмочная группа не пострадала. Указом Президента Азербайджанской Республики Эмин Ибрагимов был награждён медалью «Tərəqqi».

Эмин Ибрагимов был человеком редкой разносторонности и масштаба мышления - профессионалом, одинаково уверенно работавшим в бизнесе, международных медиапроектах и кино. Он умел выстраивать процессы, объединять людей и создавать условия, в которых идеи становились реальностью. Его роль в развитии современной кино- и медиасреды Азербайджана была значимой и многогранной.

У Эмина Ибрагимова остались двое детей – 19-летняя Рена и 9-летний Микаил.

