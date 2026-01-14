 Мировые цены на золото бьют рекорды | 1news.az | Новости
Мировые цены на золото бьют рекорды

First News Media18:45 - Сегодня
Фьючерсы на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) достигли нового исторического максимума, превысив уровень 4 650 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:59 по бакинскому времени котировки драгоценного металла находились на отметке 4 650,1 доллара за унцию, что на 1,11% выше предыдущих значений.

Однако уже к 17:04 рост несколько замедлился: цена золота снизилась до 4 641,3 доллара за тройскую унцию, прибавляя 0,92%.

