Мировые цены на золото бьют рекорды

Фьючерсы на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) достигли нового исторического максимума, превысив уровень 4 650 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:59 по бакинскому времени котировки драгоценного металла находились на отметке 4 650,1 доллара за унцию, что на 1,11% выше предыдущих значений.

Однако уже к 17:04 рост несколько замедлился: цена золота снизилась до 4 641,3 доллара за тройскую унцию, прибавляя 0,92%.