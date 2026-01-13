 Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть марки Brent до $55,87 | 1news.az | Новости
Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть марки Brent до $55,87

First News Media21:40 - 13 / 01 / 2026
Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году на 1,43% - до $55,87 за баррель с $55,08 за баррель.

Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA).

По прогнозу ведомства, в 2027 году цена Brent составит в среднем $54,02 за баррель.

В министерстве ожидают, что цены на нефть снизятся в 2026 году, поскольку мировое производство нефти превысит мировой спрос, что приведет к росту запасов. Мировые запасы продолжат расти и в 2027 году, хотя и более медленными темпами, добавили в Минэнерго США.

Кроме того, ведомство повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2026 году до 13,59 млн б/с, в 2027 году ждет добычи в 13,25 млн б/с. Прогноз по добыче нефти в 2026 году повышен по сравнению с предыдущей оценкой на 60 тыс. б/с.

275

