В село Сос и Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

First News Media08:40 - Сегодня
В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Хоровлу Джебраильского района и в село Сос Ходжавяндского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Хоровлу Джебраильского района и в село Сос Ходжавяндского района, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Хоровлу Джебраильского района возвращается 24 семей, 99 человек, а в село Сос Ходжавяндского района – 19 семей, 70 человек.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

