Крашеные куры и антисанитария: приостановлена деятельность цеха - ФОТО - ВИДЕО

Сотрудники Агентства пищевой безопасности выявили незаконную деятельность по убою домашней птицы на приусадебном участке в городе Хырдалан Абшеронского района.

Проверка показала, что объект функционировал без обязательной регистрации и с грубыми нарушениями санитарных и ветеринарных требований.

По данным ведомства, убой около 2 тысяч голов птицы осуществлялся без ветеринарно-сопроводительных документов и без соблюдения норм благополучия животных. В помещении отсутствовали системы вентиляции, что приводило к попаданию конденсата и дождевой воды на продукцию. Санитарно-гигиенические требования также не соблюдались, все этапы переработки проводились в одной зоне, а разделанные тушки хранились на полу.

Кроме того, также зафиксировали использование красителей неизвестного происхождения для изменения внешнего вида кур с целью выдачи их за «деревенскую» продукцию. Как сообщил владелец участка, Шахин Салахов, птица предназначалась для реализации на рынках.

В отношении предпринимателя начато административное производство. Убой птицы и оборот продукции запрещены, партия мяса изъята и передана на хранение, отобраны образцы для лабораторных исследований. Деятельность объекта приостановлена, расследование продолжается.

Джамиля Суджадинова