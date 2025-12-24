В различных местах Баку и Сумгайыта открываются новогодние ярмарки «Из села в город»

С 25 декабря, в семи районах Баку и в городе Сумгайыт пройдут новогодние ярмарки «Из села в город», организованные ОАО «Аграрные закупки и снабжение», действующим в подчинении Министерства сельского хозяйства.

Ярмарки, приуроченные ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, пройдут на территории 9-го микрорайона города Сумгайыт (рядом со старым Şərq bazarı), а также в Баку близ станций метро «Ахмедлы», «Халглар Достлугу», «Нефтчиляр», «Гара Гараев», «Нариман Нариманов», «Эльмляр Академиясы» и «Азадлыг». Ярмарки «Из села в город» продлятся до 29 декабря.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и информационному обеспечению Минсельхоза, главная цель организации ярмарок - расширение возможностей сбыта продукции фермеров, поставка местной продукции из регионов большему числу потребителей и обеспечение удобного доступа граждан к качественной, натуральной и местной продукции во время праздников. В рамках проекта особое внимание уделяется обеспечению выхода на рынок продукции, произведенной в малых и средних фермерских хозяйствах.

В ярмарках примут участие около 160 фермеров примерно из 40 регионов страны, которые реализуют более 150 наименований продукции, выращенной на их фермах.

Отметим, что на организованных ярмарках фермерам бесплатно предоставляется торговое место, прилавки, весы и другое необходимое оборудование.