На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости
В связи с дождливой погодой, которая наблюдается в настоящее время в Баку, скоростной режим на некоторых полосах автодороги, ведущей от транспортной круговой развязки «Зых» до Международного аэропорта Гейдар Алиев, снижен на 20 км/ч.
Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Отмечается, что на информационных табло размещен предупредительный знак «Скользкая дорога».
Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.
