На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости

В связи с дождливой погодой, которая наблюдается в настоящее время в Баку, скоростной режим на некоторых полосах автодороги, ведущей от транспортной круговой развязки «Зых» до Международного аэропорта Гейдар Алиев, снижен на 20 км/ч.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Отмечается, что на информационных табло размещен предупредительный знак «Скользкая дорога».

Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.