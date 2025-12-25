В Актау почтена память жертв крушения самолета AZAL - ФОТО

В городе Актау прошла церемония почтения памяти, посвященная годовщине крушения самолета авиакомпании AZAL.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие, прошедшее на месте крушения, было организовано генеральным консульством Азербайджана в Актау. В церемонии приняли участие сотрудники генерального консульства, представители диаспоры, а также жители города.

На церемонии также присутствовали аккредитованные в Актау генеральные консулы и дипломаты Турции, Ирана, Туркменистана и Узбекистана, а также председатели Ассамблеи народа Казахстана и Совета старейшин. Участники мероприятия почтили память жертв трагедии минутой молчания, возложили цветы на месте происшествия.

Выступая на мероприятии, генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы сказал, что, возможно, если бы не героизм азербайджанских пилотов, число погибших и раненых могло бы быть еще выше.

Генеральный консул, пользуясь случаем, вновь выразил свою благодарность казахскому народу и государству.

По его словам, в эти трудные дни казахский народ и государство, не оставив Азербайджан одного, в очередной раз продемонстрировали, что они настоящие друзья.

Айхан Сулейманлы также отметил, что благодаря спасательным операциям, оперативно проведенным соответствующими органами на высоком уровне, удалось предотвратить рост числа потерь.

Было отмечено, что Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики наградило проявивших активность граждан Казахстана и сотрудников соответствующих органов.

Генеральный консул особо подчеркнул солидарность, проявленную казахстанским народом как в дни после трагедии, так и в трудные моменты.

Айхан Сулейманлы выразил надежду, что Российская Федерация даст правовую оценку этому событию.

Выступивший затем председатель этнокультурного объединения «Достлуг» Шамседдин Гусейнов выразил благодарность всем, кто присутствовал на церемонии. Он напомнил, что год назад именно на этом месте разбился самолет «Азербайджанских авиалиний», и сегодня участники собрались здесь, чтобы почтить память об этой трагедии.

Было отмечено, что в дни после трагедии народ Казахстана проявил огромную поддержку, и особо следует подчеркнуть добровольное донорство крови и активное участие людей в акциях помощи.

Шамседдин Гусейнов сказал, что нигде в мире нельзя встретить пример солидарности и поддержки такого масштаба за столь короткое время.

В заключение он еще раз от своего имени и от имени всех азербайджанцев, проживающих в Казахстане, выразил благодарность казахстанцам.

Председатель областного совета старейшин Ассамблеи народа Казахстана Онайбек Абдилов с глубокой скорбью почтил память жертв трагедии, подчеркнул особую важность солидарности и взаимопомощи между народами в таких тяжелых событиях.

Выступившие на мероприятии заявили, что годовщина трагедии отмечена глубокой скорбью, и подчеркнули, что память о погибших всегда будет чтиться с уважением и это трагическое событие никогда не будет забыто.

В рамках церемонии почтения памяти был дан эхсан, организованный азербайджанской диаспорой.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку-Грозный, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию в воздушном пространстве Российской Федерации. Самолет, потерявший управление, был вынужден совершить аварийную посадку в городе Актау Казахстана. На борту самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 пассажиров, 29 выжили.