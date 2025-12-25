 Посол: До конца года китайская компания BYD планирует произвести в Азербайджане 300 электробусов | 1news.az | Новости
Посол: До конца года китайская компания BYD планирует произвести в Азербайджане 300 электробусов

First News Media16:55 - Сегодня
Прагматичное сотрудничество между Китаем и Азербайджаном в 2025 году принесло яркие и плодотворные результаты.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинге, посвященном итогам развития двусторонних отношений Азербайджана и Китая за прошедший год.

По словам дипломата, на фоне повышения качества и уровня двусторонних отношений экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами продемонстрировало динамичный рост. С января по октябрь текущего года объем товарооборота между Китаем и Азербайджаном достиг 2,44 млрд долларов США, что на 21,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что по итогам года этот показатель вновь установит исторический рекорд, став третьим подряд рекордным годом по объему двусторонней торговли.

Посол отметила, что Китай сохраняет позиции крупнейшего источника импорта для Азербайджана и четвертого по величине торгового партнера страны. Одновременно продолжается углубление инвестиционного, экономического и технологического сотрудничества. Китайские компании активно реализуют в Азербайджане проекты в сферах производства строительных материалов, розничной торговли, автомобилестроения и возобновляемой энергетики.

В частности, успешно сдана первая партия из 50 электробусов, произведенных на заводе китайской компании BYD в Азербайджане. До конца года предприятие планирует выпустить 300 электробусов, которые будут введены в эксплуатацию в Баку, Нахчыване и Карабахе, способствуя развитию экологически чистого общественного транспорта.

Лу Мэй подчеркнула, что сотрудничество в сфере новой энергетики развивается особенно плодотворно. Китайские компании подписали с Азербайджаном документы о реализации пяти новых энергетических проектов, включая солнечные и ветровые электростанции, общей установленной мощностью 1570 МВт. После полного ввода в эксплуатацию эти проекты удвоят потенциал Азербайджана по производству электроэнергии из возобновляемых источников. Ожидается, что первый крупномасштабный ветроэнергетический проект страны «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт, реализуемый китайскими предприятиями, будет введен в эксплуатацию уже в этом году.

Кроме того, китайские компании за счет индивидуальных инвестиций построят в свободной экономической зоне Алят завод по производству солнечных панелей мощностью 3 ГВт, что создаст новые возможности для развития высокотехнологичной обрабатывающей промышленности Азербайджана.

Значительный прогресс, как было отмечено, достигнут и в сфере транспортной инфраструктуры. С января по ноябрь текущего года из Китая в Азербайджан было отправлено 351 транскаспийский грузовой поезд, что на 34 % больше по сравнению с прошлым годом. Впервые были запущены грузовые поезда по этому маршруту из городов Цзиньхуа и Иу провинции Чжэцзян, а также из Пекина и Шэньчжэня. Китайские товары стали крупнейшим источником грузов для Среднего коридора, существенно повысив его транзитный потенциал.

В завершение Лу Мэй подчеркнула, что Китай намерен и далее углублять сотрудничество с Азербайджаном в рамках инициативы «Пояс и путь», используя преимущества в грузовых ресурсах, технологиях и капитале для поддержки Азербайджана в формировании регионального транспортного узла.

