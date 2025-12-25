 Программа Bolt Accelerator, поддерживающая инновации и предпринимательство в Азербайджане, успешно завершилась - ФОТО | 1news.az | Новости
Программа Bolt Accelerator, поддерживающая инновации и предпринимательство в Азербайджане, успешно завершилась - ФОТО

First News Media17:05 - Сегодня
Программа Bolt Accelerator, поддерживающая инновации и предпринимательство в Азербайджане, успешно завершилась - ФОТО

В Баку успешно состоялся финальный этап программы «Bolt Accelerator», реализуемой Bolt Azerbaijan совместно с SUP VC. В рамках мероприятия, прошедшего в отеле Radisson Hotel Baku, команды представили свои бизнес-идеи жюри и широкой аудитории.

В финале приняли участие водители, курьеры, молодые предприниматели, стартап-энтузиасты, представители СМИ и инвесторы из различных регионов страны. Мероприятие стало важной платформой как для презентации идей, так и для установления новых партнёрств.

Рамиль Махаррамов, менеджер по операциям Bolt Azerbaijan, отметил:

«Цель программы Bolt Accelerator — экономически усилить сообщество водителей и курьеров, раскрыть их предпринимательский потенциал. Финальный день показал, что в Азербайджане силён предпринимательский дух и существует множество инновационных идей.»

Программа началась с регистрации и сессии нетворкинга. Затем прозвучали приветственные речи представителей Bolt и SUP VC, были представлены этапы программы и её результаты.

После этого 20 команд выступили в двух блоках, представив бизнес-идеи в сферах городской мобильности, логистики, EdTech (технологические решения и платформы, делающие образование более эффективным, доступным и инновационным), а также социальных инициатив. По завершении презентаций жюри провело совещание и определило победителей.

В состав жюри вошли:

  • Рамиль Махаррамов — генеральный менеджер по операциям Bolt

  • Фарид Абдулзаде — Менеджер по операциям Bolt

  • Вусал Сулейманлы — директор технопарка Бакинского инженерного университета

  • Самир Гаджибейли — представитель компании Qafqaz Ventures

Победители и проекты

Общий призовой фонд программы Bolt Accelerator в Азербайджане в этом году составил 36 500 AZN. Победителями стали:

1-е место — Абдулла Башироглу / проект “Stride” — 10 000 AZN

  • Интеллектуальная система для частных преподавателей, объединяющая управление занятиями, платежами и коммуникацией на одной платформе.

2-е место — Гюльнар Казымзаде / проект “Çöldəki Dayəm” — 7 000 AZN

  • Сервис безопасного такси для детей.

3-и места — по 4 500 AZN:

Миргусейн Джавадзада / “YEDDİ” — платформа скидок на еду в кафе и ресторанах в конце дня

Ширин Аллахъяров / “Yelləncəklər” — решение, превращающее детские площадки в умные и безопасные игровые пространства

Этибар Алиев / “SƏS” — социальная платформа поддержки людей с зависимостями

4-е места — по 3 000 AZN:

Вефа Аскерова / “Lady Drive” — такси-сервис для женщин

Вагиф Гусейнов / “CityCars” — платформа, объединяющая автопарки с клиентами

Исполнительный директор SUP VC Рашад Эйвазов заявил:

«Bolt Accelerator в очередной раз показал, что в Азербайджане существует сильный потенциал и качественные идеи. Как SUP VC, мы поддерживаем предпринимателей на ранней стадии, предоставляя им ресурсы, менторство и доступ к профессиональной сети. Наше сотрудничество с Bolt вносит реальный вклад в развитие инновационной экосистемы.»

Победитель первого места Абдулла Башироглу добавил:

«Программа Bolt Accelerator дала мне уникальную возможность превратить идею в реальную бизнес-модель. Полученные знания, менторская поддержка и экспертиза стали прочной основой для дальнейшего развития проекта Stride. Это бесценный опыт для молодых предпринимателей.»

О программе

Bolt Accelerator является частью глобальной инициативы Bolt — Urban Fund, направленной на расширение экономических возможностей водителей и курьеров, а также на поддержку инновационных бизнес-идей. Программа успешно реализуется в Нигерии, Кении, Гане, Южной Африке и Европе и уже помогла запустить более 30 бизнес-проектов.

