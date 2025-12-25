В Баку задержан наркокурьер на Land Rover, у которого изъято 17 кг марихуаны – ВИДЕО

Сотрудниками Хатаинского районного управления полиции проведена очередная операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в ходе которой был задержан ранее судимый 42-летний Орхан Гурбанов.

При осмотре автомобиля марки Land Rover, которым он управлял, было обнаружено и изъято 17 килограммов 330 граммов наркотического средства - марихуаны, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе других проведённых операций были задержаны ещё три человека, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков: 36-летний Эмин Байрамов, 42-летний Илькин Ализаде и их знакомый - 36-летний Амиль Ибаев. У них в общей сложности было обнаружено и изъято 21 килограмм марихуаны и 2 килограмма 809 граммов героина.

Задержанные в своих показаниях сообщили, что приобрели наркотические средства с целью их сбыта на территории столицы – по данным фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

Отметим, что с начала текущего года сотрудниками Хатаинского районного управления полиции из незаконного оборота изъято 112 килограммов наркотических средств различных видов.