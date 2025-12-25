В Баку доверие к другу обернулось кражей с банковской карты

На территории Сабаильского района с банковской карты жителя столицы было похищено 440 манатов.

Обратившийся в полицию потерпевший сообщил, что доверил свою банковскую карту вместе с её данными другу, после чего тот перевёл деньги на собственный счёт, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 8-го отделения полиции Сабаильского района, по подозрению в совершении преступления был задержан 22-летний О.Мустафаев.

По данному факту проводится расследование.