Казахстан экстрадировал в Азербайджан объявленного в международный розыск гражданина

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Генпрокуратура Республики Казахстан приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Гераева Рамазана Махамалиевича в соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 года.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Поскольку были установлены обоснованные подозрения в совершении Рамазаном Гераевым мошенничества с причинением тяжкого ущерба, в рамках предварительного следствия Главным следственным управлением Министерства внутренних дел было принято решение о привлечении его к ответственности и объявлении в международный розыск.

Рамазан Гераев задержан на территории Казахстана и доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.