Останки пропавшего три года назад жителя Хачмаза найдены во дворе его дома - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В селе Гусарчай Хачмазского района после трёх лет расследования раскрыта страшная правда о пропавшем мужчине.

38-летний Амираддин Амиралиев, который считался пропавшим без вести, был убит соседом, а его тело похоронено во дворе собственного дома.

Полиция извлекла останки и задержала подозреваемого.

Подробности — в видеоматериале Baku.tv.

В Хачмазском районе правоохранителям удалось раскрыть убийство, совершенное в 2023 году.

Как сообщает Report, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан Сураддин Гасаналиев (1975 г.р.), подозреваемый в убийстве Амираддина Акперова (1987). Последний в течение двух лет считался пропавшим без вести.

В рамках расследования было установлено место, где А. Акперов был похоронен после убийства. Останки были извлечены и переданы по назначению.

У подозреваемого изъяли охотничье ружье, являющееся орудием преступления.

Расследование по факту продолжается.