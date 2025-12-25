В Баку обнаружен боеприпас - ФОТО - ВИДЕО

В Хазарском районе Баку найден боеприпас, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечает 1news.az, на информацию о находке на горячую линию «112» незамедлительно отреагировала оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска (ССОР) МЧС. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов специалисты обеспечили безопасность на месте происшествия и провели осмотр территории.

Выяснилось, что обнаруженный предмет является пригодной к боевому применению ручной гранатой Ф-1 с установленным запалом. Боеприпас был изъят и вывезен для дальнейшего обезвреживания.

В ходе дополнительного обследования других опасных или подозрительных предметов выявлено не было.