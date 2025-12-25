Айдан Рагимли вернулась к полетам спустя год после трагедии с самолетом AZAL - ВИДЕО

Спустя год после трагического крушения самолета AZAL, следовавшего из Баку в Грозный и разбившегося вблизи аэропорта Актау в Казахстане, выжившая бортпроводница Айдан Рагимли вернулась к своей работе, продолжая выполнять обязанности с профессионализмом и вниманием.

Об этом сообщается в видеоролике, опубликованном на официальном аккаунте AZAL в соцсети.

"Иногда слова не могут передать всего, но путь продолжается.

Рейс J2-8243 Баку–Грозный стал для Айдан Рагимли памятным моментом в её жизни.

Сегодня она несет с собой пережитое, понимая, что жизнь продолжается, и выполняет свою работу с тем же вниманием и ответственностью", - написано к видеоролику.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года близ Актау: крушение потерпел пассажирский самолёт AZAL, выполнявший рейс Баку–Грозный.

На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.