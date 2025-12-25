Отец хотел завершить полет и встретить Новый год с нами - дочь Игоря Кшнякина

Отец хотел завершить полет и встретить Новый год с нами.

Как сообщает Trend, об этом сказала дочь Национального героя Игоря Кшнякина Анастасия Кшнякина.

"В нашей семье была такая традиция: вечерами мы собирались за чайным столом, и отец рассказывал нам о своих полетах", - отметила она.

А.Кшнякина рассказала, что узнала о его предстоящем полете за день до вылета:

"Он сказал, что вернется домой сразу после полета, потому что хотел встретить с нами Новый год. Это был его самый любимый праздник. Но, к сожалению, он не вернулся".