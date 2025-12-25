 В Азербайджане сократилось число медработников | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Азербайджане сократилось число медработников

First News Media23:40 - 25 / 12 / 2025
В Азербайджане сократилось число медработников

В Азербайджане в период с 2010 по 2024 год сократилось количество медицинских работников в расчете на 10 000 населения.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальную статистику, за указанный период этот показатель снизился со 103.6 человека в 2010 году до 90.9 человека в 2024 году.

Число врачей на 10 000 населения уменьшилось с 36.8 до 34.5 человека, а среднего медицинского персонала - с 66.8 до 56.4 человека.

В целом общее количество медицинских работников сократилось с 93 170 человек в 2010 году до 92 896 человек в 2024 году. При этом число врачей увеличилось - с 33 085 до 35 233 человек. В то же время количество среднего медицинского персонала уменьшилось на 2 422 человека и составило 57 663 человека.

Поделиться:
366

Актуально

Общество

Расследование крушения самолёта AZAL: опубликованы промежуточные выводы комиссии

Общество

Суд по делу граждан Армении продолжился выступлениями обвиняемых с последним ...

Xроника

Рамзан Кадыров поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика

Азербайджанские НПО написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу

Общество

В Балакене произошёл пожар в средней школе

В Азербайджане сократилось число медработников

Айдан Рагимли вернулась к полетам спустя год после трагедии с самолетом AZAL - ВИДЕО

Мать погибшего в крушении самолета AZAL Мухаммедали: «Триста шестьдесят пять дней, в которых каждый вдох был пронизан памятью о тебе»

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Салман Бабазаде: «Наша цель — позиционировать Bolt Business как долгосрочного и надёжного партнёра для компаний»

Лейла Алиева и Захра Пезешкиан посетили выставку «Мои моря, мои океаны» - ФОТО

Почему выпускные экзамены проводятся в марте? – Разъяснение Малейки Аббасзаде

Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова: «Я хочу, чтобы убийство нашей семьи не осталось безнаказанным» - ФОТО

Последние новости

В Балакене произошёл пожар в средней школе

Сегодня, 00:00

В Азербайджане сократилось число медработников

25 / 12 / 2025, 23:40

Айдан Рагимли вернулась к полетам спустя год после трагедии с самолетом AZAL - ВИДЕО

25 / 12 / 2025, 23:20

Жителям Пакистана грозит тюрьма за запуск воздушных змеев

25 / 12 / 2025, 23:01

Мать погибшего в крушении самолета AZAL Мухаммедали: «Триста шестьдесят пять дней, в которых каждый вдох был пронизан памятью о тебе»

25 / 12 / 2025, 22:40

Какие коммунальные услуги подорожают в 2026 году?

25 / 12 / 2025, 22:20

Задержан бывший министр обороны Грузии

25 / 12 / 2025, 22:00

Суд по делу граждан Армении продолжился выступлениями обвиняемых с последним словом - ФОТО

25 / 12 / 2025, 21:40

Останки пропавшего три года назад жителя Хачмаза найдены во дворе его дома - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

25 / 12 / 2025, 21:20

Рамзан Кадыров поздравил Президента Ильхама Алиева

25 / 12 / 2025, 21:00

Продлен срок ареста задержанного СГБ экс-председателя Совета старейшин Имишлинского района

25 / 12 / 2025, 20:40

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран освобожден

25 / 12 / 2025, 20:20

Президент Ильхам Алиев назначил судей в ряд судов

25 / 12 / 2025, 20:00

Два столичных района останутся без газа

25 / 12 / 2025, 19:48

МИД РФ: Москва видит позитивную динамику в диалоге Баку и Еревана

25 / 12 / 2025, 19:30

Азербайджанские НПО написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу

25 / 12 / 2025, 19:17

Казахстан экстрадировал в Азербайджан объявленного в международный розыск гражданина

25 / 12 / 2025, 19:00

Великое возвращение: еще 83 семьи вернулись в Агдам - ФОТО

25 / 12 / 2025, 18:46

Расследование крушения самолёта AZAL: опубликованы промежуточные выводы комиссии

25 / 12 / 2025, 18:30

Стала известна причина смерти актрисы Веры Алентовой ВИДЕО

25 / 12 / 2025, 18:22
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00