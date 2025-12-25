В Азербайджане сократилось число медработников

В Азербайджане в период с 2010 по 2024 год сократилось количество медицинских работников в расчете на 10 000 населения.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальную статистику, за указанный период этот показатель снизился со 103.6 человека в 2010 году до 90.9 человека в 2024 году.

Число врачей на 10 000 населения уменьшилось с 36.8 до 34.5 человека, а среднего медицинского персонала - с 66.8 до 56.4 человека.

В целом общее количество медицинских работников сократилось с 93 170 человек в 2010 году до 92 896 человек в 2024 году. При этом число врачей увеличилось - с 33 085 до 35 233 человек. В то же время количество среднего медицинского персонала уменьшилось на 2 422 человека и составило 57 663 человека.