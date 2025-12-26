В Балакене произошёл пожар в средней школе

В средней общеобразовательной школе № 1 имени Н. Гянджеви, расположенной в городе Балакен, произошёл пожар.

Как сообщает AПA, инцидент зафиксирован сегодня днем на внутренней лестничной площадке здания школы.

В результате оперативного вмешательства пожарных распространение огня было немедленно предотвращено. При пожаре под лестничной клеткой сгорели бумажные отходы на площади примерно 3 квадратных метра, а также 0,5 погонного метра электрического кабеля.

В результате происшествия пострадавших нет. По факту проводится расследование.