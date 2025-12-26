В «İstanbul Klinika» выявлены нарушения, учреждение оштрафовано на 7 тысяч манатов

В обществе с ограниченной ответственностью «İstanbul Klinika» была проведена проверка Министерством здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает Yurd.Media, в ходе внеплановой проверки было установлено, что клиника осуществляла дерматологическую деятельность без соответствующей лицензии, а также занималась практической медицинской деятельностью без необходимых сертификатов.

По данному факту были выявлены административные правонарушения, предусмотренные статьями 215.1 и 215.4 Кодекса об административных правонарушениях. В отношении клиники был составлен протокол, который направили на рассмотрение в Бинагадинский районный суд.

Решением суда на «İstanbul Klinika» наложен штраф в размере 7 тысяч манатов.