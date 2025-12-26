 Статус, привычка или необходимость? Психология владения автомобилем и будущее городов - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Статус, привычка или необходимость? Психология владения автомобилем и будущее городов - ФОТО - ВИДЕО

First News Media15:12 - Сегодня
Статус, привычка или необходимость? Психология владения автомобилем и будущее городов - ФОТО - ВИДЕО

На протяжении многих лет наличие личного автомобиля воспринималось не просто как средство передвижения, а как показатель социального статуса и успеха.

Парвана Гасымова, социальный психолог и психопедагог, отмечает, что корни этого восприятия уходят в исторические и психологические факторы, которые до сих пор влияют на повседневные решения людей.

«В советский период личный автомобиль был редкой возможностью. Он символизировал не только комфорт, но и доверие, социальное положение и выделение в обществе. Этот подход оставил глубокий след в коллективном сознании, и формула “автомобиль = успех” передавалась из поколения в поколение», — отмечает Парвана Гасымова.

Сегодня реальность выглядит совершенно иначе. Автомобили больше не являются редкостью, напротив — они стали одной из главных проблем городов: пробки, шум, стресс и потерянное время стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Тем не менее многие по-прежнему воспринимают владение автомобилем как источник психологической безопасности и независимости.

Результаты опроса “Friendly City Index”, проведённого компанией Bolt в городах Центральной и Восточной Европы (CEE), демонстрируют интересную и противоречивую картину. Согласно данным исследования, 74,5% респондентов считают, что владение автомобилем в городе себя оправдывает. В то же время 71% участников согласны с утверждением, что город с меньшим количеством автомобилей был бы более комфортным для жизни.

По мнению Парваны Гасымовой, эти показатели наглядно отражают внутренний конфликт в общественном мышлении:

«Люди по-прежнему считают владение автомобилем ценным как с рациональной, так и с эмоциональной точки зрения. Но при этом они уже открыто признают потребность в более спокойной, менее стрессовой и ориентированной на человека городской среде», — подчёркивает она.

Ещё один показательный результат опроса: 52% респондентов в регионе CEE заявили, что городам необходимо больше зелёных зон — даже если это означает сокращение парковочных мест. Этот факт указывает на постепенное смещение приоритетов горожан от автомобильного удобства к качеству жизни.

В европейских городах эта трансформация уже проявляется более отчётливо. Там автомобиль больше не является символом статуса, а воспринимается лишь как средство передвижения. Основными ценностями становятся комфорт, гибкость, устойчивость и зелёная городская среда. В Азербайджане этот процесс происходит постепенно, но направление остаётся тем же.

Парвана Гасымова считает, что ключевое изменение заключается не в полном отказе от автомобиля, а в снижении зависимости от владения им:

«Свобода измеряется не владением автомобилем, а возможностью свободно и без стресса передвигаться в нужный момент. По мере осознания этого меняются и повседневные выборы людей».

В этом контексте общественный транспорт, решения в сфере микромобильности (велосипеды и электрические самокаты), а также модели совместной мобильности (shared mobility) — включая сервисы такси и другие форматы использования транспорта без владения им — позволяют людям испытывать то же чувство свободы передвижения без финансовой и психологической нагрузки, связанной с владением автомобилем.

Возможно, самое интересное заключается в том, что люди уже считают города с меньшим количеством автомобилей более пригодными для жизни — им остаётся лишь сделать шаг от осознания к действию.

На правах рекламы

