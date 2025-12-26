«Стало гораздо удобнее»: пассажиры о NFC-оплате в автобусах - ВИДЕО

В Баку на всех маршрутных автобусах BakuBus внедрена возможность бесконтактной оплаты проезда с использованием устройств с поддержкой NFC.

Теперь пассажирам не требуется иметь при себе наличные средства или физическую карту BakıKart — оплату можно произвести за считанные секунды с помощью мобильного телефона, смарт-часов или других NFC-устройств.

Жители столицы положительно оценили нововведение. По их словам, аналогичная система давно применяется за рубежом, в том числе в Турции, и её внедрение в Баку значительно упростило процесс оплаты проезда.

Отмечается, что ранее у пассажиров нередко возникали сложности — на транспортной карте могло не оказаться средств, либо при себе не было наличных денег. Новая система, по словам горожан, позволяет избежать подобных ситуаций и делает пользование общественным транспортом более удобным.

