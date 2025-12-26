В Лянкяране арестован подозреваемый в повторном мошенничестве

В Лянкяране сотрудники городского районного отдела полиции задержали 38-летнего Назима Гасанзаде, который подозревается в повторном совершении мошенничества, несмотря на то, что ранее его дело уже было передано в суд.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, в ходе оперативных мероприятий установлено, что подозреваемый злоупотреблял доверием граждан, представляясь родственником одного из должностных лиц, и присваивал денежные средства в различных размерах. Также выявлен факт причинения материального ущерба одной из компаний.

В отношении Н.Гасанзаде избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные действия продолжаются.

Отмечается, что ранее в отношении задержанного уже было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, под предлогом трудоустройства он причинил материальный ущерб двум лицам на сумму около 20 тысяч манатов. Предварительное следствие по этому делу завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения.