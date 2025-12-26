В горных районах Азербайджана идет снег

В Азербайджане наблюдаются временами осадки, в некоторых местах они носят интенсивный характер, в горных и предгорных районах идет снег.

Как сообщает 1news.az, об этом отмечается в данных Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 9:00 26 декабря.

Высота выпавшего снега в Загатале (Алибей) составила 10, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы 7, Дашкесане, Гусаре (Лаза) 5, Гёйгёле 4, Халтане, Гахе (Сарыбаш), Гобустане 3, Шеки (Кишчай), Габале, Алтыагадже, Шуше 2, Исмаиллы, Шамахе, Билясуваре, Ярдымлы, Агдаме, Лерике, Гяндже, Шамкире, Гядабее, Губе, Огузе, Ханкенди, Ходжалы 1 см.

Количество выпавших осадков в Астаре составило 24, Лянкяране 20, Балакене 7, Баку и на Абшеронском полуострове 5, Тертере 3, Барде, Нафталане, Гёйчае 2, Евлахе, Мингячевире, Кюрдамире, Шабране, Лерике, Шамахе 1 мм.

25 декабря на ряде территорий дул северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 25, Шахдаге, Нефтчале 20, Геранбое 19, Сальяне, Мингячевире, Нафталане, Дашкесане 18, Ширване 15 м/с.

В Садараке, Шаруре, Губе, Гусаре, Халтане, Шабране, Гяндже, Дашкесане, Гахе (Сарыбаш), Балакене, Шеки, Евлахе, Зардабе, Имишли, Сабирабаде, Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 200 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4, в низменных районах - до 3 градусов тепла, в Нахчыванской АР зафиксировано до 9, в горных районах до 10 градусов мороза.