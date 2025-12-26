Суд оправдал Шарурлу Исфандияра

В Бинагадинском районном суде завершился судебный процесс по частной жалобе в отношении владельца жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Шарур" Исфандияра Ахундова (Шарурлу Исфандияр).

По информации Oxu.Az, на заключительном заседании под председательством судьи Вюсала Тагиева обвиняемому был вынесен оправдательный приговор. Суд не нашел в действиях бизнесмена состава преступления.

Напомним, что Шарурлу Исфандияра обвиняли в том, что он якобы назвал находящегося под стражей руководителя ЖСК "Прогресс 2016" Эмиля Самандарова мошенником.

В связи с этим Эмиль Самандаров подал частную жалобу в отношении Исфандияра Ахундова по статьям 147.2 (клевета) и 148 (оскорбление) Уголовного кодекса, требуя его наказания по указанным статьям.

Суд пришел к выводу, что в действиях Ахундова отсутствует состав преступления, и вынес оправдательный приговор.