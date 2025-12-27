В Баку грузовик насмерть сбил подростка

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, авария была зафиксирована в Гарадагском районе на автодороге Сангечал–Умбаки.

Согласно информации, грузовой автомобиль марки KamAZ, за рулём которого находился Рәсул Рашад оглу Халилов, сбил пешехода — Халила Джейхуна оглу Фаталиева, 2009 года рождения, переходившего дорогу. Подросток скончался на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.