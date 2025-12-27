В посёлке Бина водитель грузовика ЗИЛ стал виновником смертельного ДТП

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в Хазарском районе столицы, в посёлке Бина.

По предварительным данным, Ализаман Эльман оглу Бадалов, управляя грузовым автомобилем марки «ЗИЛ-30», при движении задним ходом сбил пешехода — Егяну Рафик гызы Шыхалиеву.

От полученных телесных повреждений различной степени тяжести женщина скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.