В посёлке Бина водитель грузовика ЗИЛ стал виновником смертельного ДТП
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в Хазарском районе столицы, в посёлке Бина.
По предварительным данным, Ализаман Эльман оглу Бадалов, управляя грузовым автомобилем марки «ЗИЛ-30», при движении задним ходом сбил пешехода — Егяну Рафик гызы Шыхалиеву.
От полученных телесных повреждений различной степени тяжести женщина скончалась на месте происшествия.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
