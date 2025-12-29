Azeronline стал лидером по скорости фиксированного интернета в Азербайджане

Компания Azeronline заняла первое место среди провайдеров фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане по показателям скорости.

Согласно официальному сообщению Агентства информационно-коммуникационных технологий (İKTA), по данным платформы Ookla Speedtest Intelligence за ноябрь 2025 года, Azeronline занял 1-е место в рейтинге провайдеров фиксированного интернета в стране, продемонстрировав наивысшие показатели скорости.

Фактические замеры показали стабильность и устойчивость реальных скоростей предоставляемых компанией.

Показатели задержки и загрузки при этом соответствуют оптимальному уровню для видеостриминга, онлайн-обучения, облачных сервисов и других цифровых решений с высоким объёмом трафика.

В отчёте Speedtest Global Index компании Ookla отмечается, что в ноябре 2025 года Азербайджан занял 85-е место в мировом рейтинге стран по средней скорости интернета с показателем 86,15 Мбит/с. При этом вклад Azeronline в формирование данного показателя выделяется отдельно. Так, фактические замеры по тарифам компании на 100, 150 и 250 Мбит/с показали, что средняя скорость загрузки у абонентов составила 168,74 Мбит/с.

Высокие показатели Azeronline стали результатом реализованных технологических инноваций, направленных на повышение скорости широкополосного интернета и обеспечение высококачественного подключения по всей стране.

Модернизация сети компании, расширение волоконно-оптической инфраструктуры и внедрение современного оборудования создали основу для существенного роста реальной скорости интернета.

Следует отметить, что Azeronline активно участвовал в реализации проекта «Онлайн Азербайджан», осуществляемого Министерством цифрового развития и транспорта, внеся значительный вклад в расширение доступа к широкополосному интернету в регионах. В результате обновления сети абонентская база компании увеличилась более чем в 11 раз.

Инвестируя в повышение устойчивости сети, дальнейший рост скоростных показателей и внедрение технологий нового поколения, Azeronline продолжит вносить вклад в укрепление цифровой экосистемы Азербайджана и ускорение цифрового развития страны. Top of FormBottom of Form

На правах рекламы