 В Баку столкнулись маршрутные автобусы - ВИДЕО
Общество

В Баку столкнулись маршрутные автобусы - ВИДЕО

First News Media00:20 - Сегодня
В Баку столкнулись маршрутные автобусы - ВИДЕО

В Баку зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутных автобусов.

Как сообщает Qafqazinfo, авария произошла в Низаминском районе на проспекте Гара Гараева, где столкнулись два автобуса и два легковых автомобиля.

В результате происшествия серьёзные повреждения получили автобусы, курсирующие по регулярным маршрутам №1 и №12, а также легковые автомобили.

Один человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится расследование.

