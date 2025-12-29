В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ФОТО - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.