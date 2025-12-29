Как будут работать банки, «Азерпочт» и пункты обмена валют в новогодние праздники?

В нерабочие дни с 31 декабря 2025 года по 4 января 2026 года часть филиалов и отделений банков и ООО «Азерпочт», а также пункты обмена валют будут функционировать.

В связи с Днём солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, с целью обеспечения непрерывного доступа туристов, находящихся в стране, а также граждан Азербайджана к услугам обмена валют в праздничные дни, в целом будут работать 60 точек продаж 12 банков (в том числе 8 точек продаж 4 банков - в круглосуточном режиме), 68 отделений ООО «Азерпочт», 9 лицензированных пунктов обмена валют, а также их дополнительные объекты (в том числе 2 - в круглосуточном режиме).

Центральный банк Азербайджана опубликовал график работы в праздничные дни:

- Банки

- ООО «Азерпочт»

- Пункты обмена валют