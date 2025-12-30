СМИ назвали возможные причины увольнения экс-главы ИВ Насиминского района

Как мы уже сообщали, глава Исполнительной власти Насиминского района города Баку Эльхан Ибрагимов освобожден от занимаемой должности распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 29 декабря.

Его отставка произошла всего спустя около полутора месяцев после назначения - 12 ноября, что стало редким и неожиданным случаем для системы местной исполнительной власти.

По данным местных СМИ, увольнение стало неожиданностью и для самого Ибрагимова. В день отставки он находился на рабочем месте, проводил прием граждан и рассматривал обращения. Лишь после завершения приема ему сообщили о принятом решении, сообщает “Yeni Sabah”.

Как пишет издание Teleqraf, в период работы в Насиминском районе Ибрагимов допустил серьезные нарушения в сфере восстановительно-строительных работ, а также не смог выстроить нормальные рабочие отношения с коллективом Исполнительной власти. Сообщается, что он в короткие сроки уволил ряд сотрудников, включая заместителя главы ИВ Рамиза Гулиева, который занимал эту должность около четырех лет. Эти кадровые решения вызвали недовольство внутри структуры и привели к общей напряженности.

В свою очередь Unikal сообщает более жесткую версию причин увольнения. По их информации, Эльхан Ибрагимов занимался незаконным сбором денежных средств с частных компаний, расположенных на территории Насиминского района. Речь идет о суммах в размере от 100 до 200 тысяч манатов с крупных предприятий. Отмечается, что именно по этой причине был уволен и его недавно назначенный помощник Джейхун Исмаилов, который, по данным СМИ, был связан с данным эпизодом.

На фоне этих публикаций СМИ напоминают о предупреждении Президента Ильхама Алиева, сделанном при назначении новых глав исполнительной власти в ноябре. Тогда глава государства подчеркнул, что чиновники должны служить народу, быть скромными, соблюдать этические нормы и вести честную кадровую политику, предупредив, что в противном случае будут приняты жесткие меры.

Официальные органы пока не делали подробных комментариев по поводу причин увольнения Эльхана Ибрагимова.

43-летний экс-глава района в 2003 году окончил Азербайджанский кооперативный университет по специальности «Финансы и кредит» (бакалавриат), а в 2005 году — магистратуру по той же специальности.

Позже он учился в Стокгольмской школе экономики.

В 2025 году окончил Академию государственного управления при Президенте по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 2006 году преподавателем в Кооперативном университете. Позднее занимал руководящие должности в финансовой сфере в отеле «Holiday Inn Baku Airport», аудиторской компании «Baker Tilly», группе компаний «Embawood» и других холдингах.

С апреля 2020 года работал в аппарате главы Исполнительной власти Шамахинского района заместителем главы, руководителем отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития.

До назначения в Насиминского района Э. Ибрагимов был главой Исполнительной власти Кюрдамирского района.