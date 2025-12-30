В праздничные дни служба скорой и неотложной медпомощи перейдёт на усиленный режим работы

В праздничные дни служба скорой и неотложной медицинской помощи будет работать в усиленном режиме.

С целью охраны здоровья населения в праздничные дни руководством TƏBİB даны соответствующие поручения медицинским учреждениям - для обеспечения бесперебойного доступа граждан к скорой и неотложной медицинской помощи были приняты необходимые организационные меры, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу TƏBİB.

Кроме того, в медицинских учреждениях в усиленном режиме будет обеспечена работа служб скорой и неотложной медицинской помощи, реанимации и интенсивной терапии, неотложной хирургической помощи, травматологической помощи, кардиологической и неврологической неотложной помощи, токсикологической помощи, неотложной педиатрической помощи, неотложной акушерско-гинекологической помощи, а также лабораторных и радиологических служб неотложной диагностики.

Одновременно Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи также будет функционировать в усиленном режиме.

Отмечается, что в нерабочие дни, с целью обеспечения оперативности и качества услуг, организована система дежурств из числа ответственных должностных лиц, а количество врачебных бригад сформировано в соответствии с существующими потребностями. Бригады скорой медицинской помощи полностью обеспечены медицинским оборудованием, лекарственными препаратами и другими необходимыми медицинскими средствами.

В настоящее время по городу Баку приведено в состояние готовности около 140 бригад скорой медицинской помощи, а по 61 региону страны - около 270 бригад.

С учётом ожидаемого увеличения числа прибывающих в праздничные дни как из регионов страны, так и из-за рубежа, особенно в Баку, материально-техническое обеспечение и кадровые ресурсы спланированы с учётом этого роста.

«Бесперебойная, оперативная и эффективная деятельность службы скорой и неотложной медицинской помощи будет находиться под постоянным контролем, а оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации – обеспечено», - отмечают в TƏBİB.