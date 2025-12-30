В Кяльбаджаре впервые за 32 года отпраздновали Новый год - ФОТО

Впервые после освобождения Кяльбаджарского района от оккупации здесь состоялось праздничное мероприятие по случаю 31 Декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает 1news.az, проведенное совместно Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе и Службой восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе мероприятие было призвано создать праздничное настроение среди проживающих на территории района семей и в частности детей, а также укрепить чувства солидарности и единства.

В рамках мероприятия в первом жилом квартале города была украшена новогодняя елка, Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки. Затем праздничное торжество продолжилось под звуки музыки и подарило детям большую радость.

Дети, которые не смогли принять участие в мероприятии, также не остались без внимания: Дед Мороз навестил их дома и раздал новогодние подарки.

Создав незабываемую праздничную атмосферу на фоне процессов восстановления и реконструкции в Кяльбаджаре, праздник украсил социальную жизнь местных жителей.