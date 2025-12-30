В Баку частично ограничат движение на участке проспекта Хатаи

В связи с предстоящими праздничными выходными и снижением интенсивности движения транспорта в Баку Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проведёт текущие ремонтные работы на одной из городских магистралей.

С 00:00 2 января движение транспортных средств будет частично и поэтапно ограничено на участке от перекрёстка проспекта Хатаи с улицей Абдулазеля Демирчизаде до начала проспекта Гейдара Алиева, говорится в сообщении Госагентства. При этом полного перекрытия дороги не предусмотрено.

Ограничения будут действовать в течение непродолжительного времени - до завершения ремонтных работ.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, заранее планировать маршруты движения и по возможности пользоваться альтернативными дорогами.