FT: Еврокомиссия отказала Украине в исключении из программы углеродного регулирования

Украина обращалась к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой об исключении из механизма CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, механизм трансграничного углеродного регулирования), однако получила отказ.

Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

По ее данным, Брюссель считает, что воздействие такого механизма на украинскую экономику "будет меньше, чем опасается Киев".

Ранее глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова заявила, что страна потеряет 8% экспорта и 5% ВВП, если не будет отсрочено введение CBAM. Действие налога вступит в силу с 1 января 2026 года.

CBAM - механизм, разработанный ЕС с целью борьбы с изменением климата и снижения выбросов парниковых газов путем экономического компенсирования так называемых углеродных утечек. Утечками называют выбросы парниковых газов, которые образуются при производстве продукции не на территории ЕС, а в других странах с менее строгим углеродным регулированием. Идея механизма заключается в том, что государства и иностранные производители, углеродные выбросы у которых выше, чем в странах ЕС, должны заплатить дополнительную пошлину при ввозе своих товаров в страны Евросоюза.

Выделены шесть категорий продукции, которые подпадают под обязательное регулирование в рамках CBAM, это цемент, железо и сталь, алюминий, удобрения, электроэнергия и водород.

Источник: ТАСС