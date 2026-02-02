Пашинян отправляется в Абу-Даби

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 февраля в Абу-Даби примет участие в церемонии вручения премии Зайеда «Человеческое братство» за 2026 год.

Об этом заявила в беседе с NEWS.am пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

На вопрос, планируется ли двусторонняя встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Абу-Даби, Багдасарян ответила: «Как я уже сообщила, в настоящее время у меня есть информация о церемонии вручения премии, и я подтверждаю, что Никол Пашинян примет в ней участие».

В церемонии вручения премии Зайеда «Человеческое братство» за 2026 год примет участие и Президент Ильхам Алиев.