Дипломатия против эскалации: Баку и Анкара стремятся предотвратить большую войну

Ситуация вокруг Ирана продолжает оставаться неопределенно-напряженной, балансируя между угрозой прямой эскалации и осторожными попытками дипломатической разрядки.

Наращивание военного присутствия США у берегов Ирана и жесткие заявления президента Трампа, не менее резкие ответы Тегерана – все это формирует опасный фон, при котором любой шаг способен запустить цепную реакцию, способную выйти далеко за пределы двустороннего противостояния.

Угрозы…

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прямо предупредил: возможная атака со стороны США, по его словам, не останется локальным эпизодом, а приведет к региональному конфликту. Это заявление прозвучало на фоне прибытия авианосной ударной группы и активизации воздушной разведки США в регионе, а также риторики о готовности Вашингтона к силовому сценарию в случае провала переговоров по иранской ядерной программе.

«Американцы должны знать: если они начнут войну, на этот раз это будет региональная война», - процитировало Хаменеи иранское агентство Tasnim. Он добавил, что иранский народ не должен бояться заявлений президента США о переброске большого количества вооружений на Ближний Восток: «Мы не начинаем войн и не хотим нападать на какую-либо страну, но народ Ирана даст крепкий отпор тому, кто нападет и причинит вред».

Дональд Трамп уже неоднократно угрожал Ирану вмешательством из-за его ядерной программы и жесткого подавления протестов. «[Трамп] постоянно говорит, что он привел корабли… Иранский народ не будет напуган подобными вещами», - заявил Хаменеи в воскресном выступлении.

26 января глава США заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне прошлого года США нанесли удары по ядерным объектам в исламской республике, эта операция получила название «Полуночный молот» (Midnight Hammer). Он предупредил, что «следующая атака будет еще хуже», призвав «не дать этому случиться».

Однако уже в субботу вечером на пути Флориду на вопрос журналистов о том, решил ли он, какие действия собирается предпринимать в отношении Ирана, он ответил, что не может этого сказать, но добавил, что Иран «серьезно» ведет переговоры с Вашингтоном и выразил надежду, что им удастся договориться о чем-то «приемлемом». При этом Трамп снова отметил, что США располагают в регионе «очень большими и мощными кораблями».

В рамках наращивания сил США направили в регион авианосец USS Abraham Lincoln, а в конце прошлой недели Центральное командование США сообщило, что он действует в Аравийском море. Иран в ответ заявил о планах начать в это воскресенье двухдневные военно-морские учения с боевыми стрельбами в Ормузском проливе - одном из важнейших судоходных путей в мире и ключевом маршруте для поставок энергоносителей. На этом фоне усиливается дипломатическая и военная риторика, так, США предупредили Иран о недопустимости «небезопасного и непрофессионального поведения» вблизи американских сил в регионе, а министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ответ заявил: «Американские военные сейчас пытаются диктовать, как наши мощные вооруженные силы должны проводить учебные стрельбы на своей собственной территории».

…и Риски

Главные опасения всех региональных игроков заключаются в том, что кризис может выйти из-под контроля и втянуть региональные государства в потенциальное военное противостояние между США и Ираном.

Во-первых, под угрозой окажется безопасность судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировой торговли нефтью. Даже ограниченные военные действия или временная блокада пролива могут спровоцировать резкий скачок цен на энергоносители и глобальные экономические последствия. Ширина этого водного пути в самом узком месте между Ираном и Оманом составляет около 33 км. В прошлом Иран угрожал закрыть пролив в случае нападения на него.

Во-вторых, наряду с потенциальными ударами с собственной территории Иран может ответить и через прокси-группировки на Ближнем Востоке. Это способно привести к одновременному обострению сразу на нескольких направлениях и превратить кризис в широкомасштабную региональную дестабилизацию.

В-третьих, любые военные действия способны усилить внутреннюю турбулентность в ряде ближневосточных стран, спровоцировав политическую, социальную или гуманитарную напряженность, ввиду чего многие государства, даже являясь союзниками США, выступают за сдержанность и дипломатические каналы. В итоге, даже локальное столкновение между США и Ираном может вызвать цепную реакцию с далеко идущими последствиями.

Четкая позиция

На этом фоне особое внимание привлекает позиция стран, которые географически расположены в зоне повышенной чувствительности. Среди этих стран - и граничащий с Ираном Азербайджан.

Состоявшийся 31 января телефонный разговор президентов Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана стал важным сигналом о стремлении Баку сохранить стабильность в регионе. В ходе беседы было вновь отмечено, что отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на принципах дружбы, братства и добрососедства, между нашими народами существуют исторические, этнические и религиозные связи.

Президент Ильхам Алиев, выразив обеспокоенность ситуацией, возникшей в регионе, заявил о готовности Азербайджана внести вклад в устранение напряженности и подчеркнул, что наша страна является сторонницей решения подобных вопросов путем переговоров и взаимопонимания. Президент Масуд Пезешкиан со своей стороны выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву.

В этом контексте важное значение имеет также четкая позиция Баку, озвученная главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Арагчи 29 января. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана. Джейхун Байрамов выразил обеспокоенность напряженностью в регионе и отметил, что Азербайджан всегда призывал стороны воздерживаться от деструктивных шагов и риторики. Было отмечено, что наметившиеся проблемы необходимо решать в соответствии с нормами и принципами международного права, путем диалога и дипломатии. Особо было подчеркнуто, что Азербайджан никогда не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию любым государством для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны.

Однозначная позиция Баку укрепляет его роль как надежного и ответственного регионального игрока, способного вносить значимый вклад в урегулирование кризисов в целом и сдерживание возможной эскалации в данном конкретном случае.

Осторожные надежды

Несмотря на жесткую риторику и демонстративные военные приготовления, полностью исключать дипломатический сценарий пока не стоит. Так, по данным американской платформы Axios, при посредничестве Турции, Египта и Катара ведется подготовка возможного ирано-американского саммита в Анкаре, передает турецкое издание Haber7. В сообщении утверждается, что администрация Трампа передала Ирану сигнал о готовности к переговорам. Как сообщил Axios высокопоставленный американский чиновник, администрация Трампа через различные каналы дала понять Ирану, что открыта к переговорам о заключении соглашения.

По словам двух региональных источников Axios, Турция, Египет и Катар работают над тем, чтобы на этой неделе в Анкаре состоялась встреча между специальным представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и высокопоставленными иранскими чиновниками. Представитель одной из этих трех стран заявил, что процесс продвигается и что они делают всё возможное: «Три страны, которые вместе с администрацией Трампа работали над соглашением о прекращении огня в Газе, стремятся к проведению американо-иранских переговоров, чтобы предотвратить региональную войну».

Представители Белого дома сообщают, что Трамп пока не принял окончательного решения о возможном ударе по Ирану и открыт для дипломатического решения. Американские официальные лица отмечают, что последние заявления президента Трампа о переговорах не являются блефом, однако в Вашингтоне не знают, предоставит ли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи своим дипломатам полномочия на заключение соглашения, приемлемого для США.

Как видно, многосторонние усилия отражают серьезные опасения региональных игроков перед возможностью эскалации, и Турция в этом контексте в очередной раз выступает как посредническая площадка для мирного урегулирования.

Возможность саммита в Анкаре внушает надежды на осторожный оптимизм. В условиях, когда риски чрезвычайно высоки, даже временная разрядка и возобновление диалога могут сыграть решающую роль для недопущения большой войны, последствия которого были бы разрушительными для широкого географического пространства.