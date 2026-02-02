Гудрат Гасангулиев: До июня мы можем подписать мирный договор с Арменией

«До очередных выборов в Армении, то есть до июня этого года, мы можем подписать мирный договор».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Гудрат Гасангулиев.

По словам депутата, для этого Армения должна взять на себя обязательство, что в её новой Конституции не будет территориальных претензий к Азербайджану:

«Согласно нашему законодательству, война между Арменией и Азербайджаном признана Отечественной войной. Поэтому, в соответствии с Конституцией, для подписания мирного договора требуется согласие Милли Меджлиса. В августе прошлого года мирный договор был парафирован. Необходимо обсудить его в парламенте. Предлагаю включить этот вопрос в план работы весенней сессии.

В настоящее время грузы в Армению перевозятся через территорию Азербайджана. Азербайджан продаёт Армении топливо. Если грузы в Армению перевозятся через Азербайджан,то считаю, что и грузы в Азербайджан могут перевозиться через Армению. Мы можем восстановить железнодорожную линию, соединяющую Азербайджан с Арменией, в том числе железную дорогу Садарак—Ереван. В настоящее время также обсуждается вопрос открытия дорог между Турцией и Арменией до марта. Для ускоренного развития Нахчывана грузы должны перевозиться в Нахчыван по железной дороге, и мы должны осуществлять перевозки в Нахчыван через территорию Армении. Считаю, что правительство должно предпринять определённые шаги в этом направлении».