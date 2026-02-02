 Гудрат Гасангулиев: До июня мы можем подписать мирный договор с Арменией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Гудрат Гасангулиев: До июня мы можем подписать мирный договор с Арменией

First News Media12:57 - Сегодня
Гудрат Гасангулиев: До июня мы можем подписать мирный договор с Арменией

«До очередных выборов в Армении, то есть до июня этого года, мы можем подписать мирный договор».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Гудрат Гасангулиев.

По словам депутата, для этого Армения должна взять на себя обязательство, что в её новой Конституции не будет территориальных претензий к Азербайджану:

«Согласно нашему законодательству, война между Арменией и Азербайджаном признана Отечественной войной. Поэтому, в соответствии с Конституцией, для подписания мирного договора требуется согласие Милли Меджлиса. В августе прошлого года мирный договор был парафирован. Необходимо обсудить его в парламенте. Предлагаю включить этот вопрос в план работы весенней сессии.

В настоящее время грузы в Армению перевозятся через территорию Азербайджана. Азербайджан продаёт Армении топливо. Если грузы в Армению перевозятся через Азербайджан,то считаю, что и грузы в Азербайджан могут перевозиться через Армению. Мы можем восстановить железнодорожную линию, соединяющую Азербайджан с Арменией, в том числе железную дорогу Садарак—Ереван. В настоящее время также обсуждается вопрос открытия дорог между Турцией и Арменией до марта. Для ускоренного развития Нахчывана грузы должны перевозиться в Нахчыван по железной дороге, и мы должны осуществлять перевозки в Нахчыван через территорию Армении. Считаю, что правительство должно предпринять определённые шаги в этом направлении».

Поделиться:
352

Актуально

Мнение

Дипломатия против эскалации: Баку и Анкара стремятся предотвратить большую войну

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Политика

Гудрат Гасангулиев: До июня мы можем подписать мирный договор с Арменией

Политика

Милли Меджлис во втором голосовании утвердил изменения в Конституцию НАР

Политика

Депутат призвал готовить общество к возможным событиям в Иране

Гудрат Гасангулиев: До июня мы можем подписать мирный договор с Арменией

Милли Меджлис во втором голосовании утвердил изменения в Конституцию НАР

Названия Московского и Карсского договоров исключаются из Конституции Нахчыванской АР

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова понесла тяжелую утрату - ФОТО

Продлён срок ареста граждан России, находящихся под стражей в Баку

Лейла Алиева встретилась с гендиректором Женевского офиса ООН

Министр: Армения рассчитывает на участие Азербайджана на COP17

Последние новости

Назначен новый прокурор Абшеронского района

Сегодня, 15:18

Tasnim: Иран и США могут начать переговоры в ближайшие дни

Сегодня, 15:15

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Сегодня, 15:00

Брат и сестра стали жертвами тяжелого ДТП в Сиязане

Сегодня, 14:57

Трагически погибла студентка БГУ

Сегодня, 14:42

Дипломатия против эскалации: Баку и Анкара стремятся предотвратить большую войну

Сегодня, 14:35

Гусейну Гасанову предъявили обвинение

Сегодня, 14:02

Социальная программа Азербайджанского государства - в действии!

Сегодня, 13:40

В Баку пройдет выставка «Безмолвные молитвы: Культурное наследие, хранящееся в Зиринской Джума-мечети» - ФОТО

Сегодня, 13:25

Болгария определилась с участницей конкурса «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

Космическая спецоперация. Российский пропагандист предложил взорвать ядерную бомбу в космосе

Сегодня, 13:17

Новый трейлер продолжения фильма «Дьявол носит Prada» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

Депутат призвал готовить общество к возможным событиям в Иране

Сегодня, 13:07

В семье Снуп Догга произошла трагедия - ФОТО

Сегодня, 13:02

Имущество Салима Муслимова выставили на аукцион за 1 миллион 376 тысяч манатов

Сегодня, 13:00

Гудрат Гасангулиев: До июня мы можем подписать мирный договор с Арменией

Сегодня, 12:57

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

Сегодня, 12:52

Милли Меджлис во втором голосовании утвердил изменения в Конституцию НАР

Сегодня, 12:45

СВР предупредила о подготовке Францией неоколониальных переворотов в Африке

Сегодня, 12:38

Названия Московского и Карсского договоров исключаются из Конституции Нахчыванской АР

Сегодня, 12:35
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48