Брат и сестра стали жертвами тяжелого ДТП в Сиязане

На автомобильной дороге Баку - Губа - государственная граница с Российской Федерацией, на территории Сиязанского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, автомобиль марки Chevrolet, за рулем которого находился Фарид Мирзоев, столкнулся с грузовиком. В результате аварии пассажиры легкового автомобиля - 20-летняя Сама Мирзоева и ее 24-летний брат Рамаль Мирзоев - скончались на месте от полученных травм.

По данному факту проводится расследование.