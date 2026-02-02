В отношении ряда аптек Азербайджана составлены протоколы

В январе 2026 года Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения провел проверки в общей сложности в 48 фармацевтических учреждениях.

Как сообщили в ЦАЭ, 10 проверок были проведены в аптеках Баку, а 38 - в других городах и районах республики. Было отмечено, что 32 проверки носили плановый характер, а 16 - внеплановый.

По результатам мониторинга в 7 аптеках были выявлены различные нарушения. В связи с обнаруженными недочетами составлены соответствующие административные протоколы по статьям 452.1, 452.2 и 452.3 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.