В Сумгайыте загорелся автомобиль - ВИДЕО
В Сумгайыте загорелся автомобиль.
Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию «112» поступила информация о возгорании автомобиля на территории 6-го микрорайона города Сумгайыт, передает 1news.az.
К месту происшествия были немедленно привлечены силы Сумгайытского городского управления государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, возникшее в грузовом отсеке автомобиля марки «ГАЗель», было потушено в кратчайшие сроки, что предотвратило распространение огня на другие части транспортного средства.
В результате пожара сгорели пиломатериалы (деревянные изделия), находившиеся в грузовом отсеке.
Сам автомобиль удалось уберечь от огня.
240