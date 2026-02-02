В Сумгайыте загорелся автомобиль - ВИДЕО

В Сумгайыте загорелся автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию «112» поступила информация о возгорании автомобиля на территории 6-го микрорайона города Сумгайыт, передает 1news.az.

К месту происшествия были немедленно привлечены силы Сумгайытского городского управления государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, возникшее в грузовом отсеке автомобиля марки «ГАЗель», было потушено в кратчайшие сроки, что предотвратило распространение огня на другие части транспортного средства.

В результате пожара сгорели пиломатериалы (деревянные изделия), находившиеся в грузовом отсеке.

Сам автомобиль удалось уберечь от огня.