Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 3 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах местами возможен туман. Умеренный юго-западный ветер днём сменится вечером временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит +4…+7 °C, днём +8…+12 °C. Атмосферное давление снизится с 757 до 754 мм рт. ст. Относительная влажность - 75–85 %.

По районам Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в отдельных местах ожидаются кратковременные дожди, в горах - снег, местами возможно интенсивное выпадение осадков. В некоторых районах местами будет туман. Западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит +3…+7 °C, днём +13…+18 °C; в горах ночью - 0…+5 °C, днём +8…+13 °C.

Читайте по теме:

От +23°C до -22°C: метеорологи озвучили температурные контрасты января

Каким будет февраль в Азербайджане? Прогноз Национальной службы гидрометеорологии