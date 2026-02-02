В Турции планируют строительство новой железной дороги до границы с Грузией

Проект железной дороги Самсун-Трабзон-Сарп (граница с Грузией) значительно облегчит транспортное сообщение между пятью причерноморскими провинциями Турции, а также сформирует новый стратегический коридор в направлении Южного Кавказа и стран Центральной Азии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу.

По словам главы Минтранса Турции, 513-километровая железная дорога значительно облегчит пассажирские и грузовые перевозки на северо-востоке страны, внеся весомый вклад в развитие данной части Анатолии. «Загруженность автомобильных дорог в регионе значительно снизится», - констатировал министр.

А.Уралоглу добавил, что железнодорожная ветка Эрзинджан-Трабзон, запланированная в качестве звена нового железнодорожного проекта, обеспечит прочное сообщение Черноморской полосы страны с югом Турции, и тем самым интегрирует ее в международную транспортную сеть.

«Планируется строительство 14 станций, объем пассажироперевозок достигнет 12 миллионов человек, грузоперевозок - 14 миллионов тонн. Составы смогут развивать скорость до 250 километров в час», - пояснил министр.

Он не исключил, что предварительные работы в рамках проекта могут стартовать уже в 2026 году.